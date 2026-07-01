"Disculpe, ¿tiene alimento para perro?": simuló comprar y asaltó a la trabajadora de una tienda de mascotas

La inseguridad continúa impactando en la ciudad de Mar del Plata y otro barrio del sur de la ciudad sufrió un asalto esta semana. En el límite de El Jardín de Stella Maris y Colina de Peralta Ramos, una trabajadora vivió un violento episodio.

Exactamente a las 19:25 del martes, atendió como a cualquier cliente. Abrió la puerta del local y el hombre le dijo: "Disculpe, tiene alimento para perro". Parecía una compra más. Pero no lo fue.

El delincuente ingresó a la tienda de mascotas ubicada en Mario Bravo entre Pescadores y Narwal mirando hacia atrás. Relojeaba mientras le hablaba a la trabajadora: que iba a llevar un kilo y de cualquier marca.

Tras pispear varias veces el movimiento de la vereda, encerró a la mujer y se pusieron a forcejear. "No tengo nada", le dijo por instinto la chica. Acto siguiente corrió a pedir ayuda.

Entonces, el ladrón abrió la caja de recaudación y se llevó el dinero del día. Se fugó en la dirección contraria a la mujer, quien volvió tras sus pasos para insultarlo: "Sorete de mierda".