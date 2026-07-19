La imagen de Franco Colapinto que hizo explotar las redes antes de la final entre Argentina y España

El piloto de Alpine llegó al circuito de Spa-Francorchamps con una bandera de Diego Maradona y Lionel Messi y dejó en claro que vive la definición de la Copa del Mundo con la misma pasión que millones de hinchas.

Franco Colapinto volvió a demostrar que, más allá de su presente en la Fórmula 1, sigue siendo un hincha más de la Selección Argentina. En la previa del Gran Premio de Bélgica, el piloto de Alpine llegó al paddock de Spa-Francorchamps con una bandera que tenía los rostros de Diego Maradona y Lionel Messi, un gesto que rápidamente llamó la atención y conquistó a los fanáticos argentinos a pocas horas de la final del Mundial frente a España.

Durante las horas previas a la carrera, Colapinto había confesado que la definición de la Copa del Mundo ocupaba gran parte de sus pensamientos. Incluso aseguró entre risas que su propia competencia "mucho no le importa" por todo lo que está en juego para la Selección. Luego matizó sus declaraciones y reconoció que también es consciente de la importancia del desafío deportivo que tiene por delante en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

El homenaje a Maradona y Messi reflejó el clima que se vive entre los argentinos alrededor del mundo. Con la bandera en sus manos y totalmente identificado con los colores nacionales, Colapinto mostró que, pese a estar enfocado en la máxima categoría del automovilismo, sigue cada paso del equipo de Lionel Scaloni y espera el desenlace de una jornada que puede quedar en la historia.

En lo deportivo, el piloto de Alpine afrontará una carrera con expectativas de sumar puntos importantes. Tras la clasificación, varias sanciones aplicadas a otros competidores modificaron la grilla de partida y le permitieron avanzar posiciones, por lo que finalmente largará desde el 11° lugar en el circuito de Spa-Francorchamps.

La competencia del Gran Premio de Bélgica comenzará a las 10 y Colapinto buscará aprovechar esa ubicación para acercarse a la zona de puntos. El trazado belga suele ofrecer oportunidades gracias a sus largas rectas y sectores de sobrepaso, por lo que una buena estrategia podría ser determinante para el argentino.