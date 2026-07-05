Gasly encerró a Colapinto y el argentino no se la dejó pasar: "Qué carajo hace"

Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, vivió una jornada intensa en el Gran Premio de Gran Bretaña: además de una gran remontada, protagonizó un fuerte cruce con su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

El pilarense largó desde el fondo de la parrilla (puesto 19) y en la primera vuelta ya había ganado cinco posiciones. Sin embargo, la carrera no estuvo exenta de polémica: en la disputa por lugares con Gasly ambos estuvieron al límite y casi se tocan por un cierre del francés.

El tenso episodio ocurrió en la primera vuelta cuando Gasly cerró la puerta en la frenada y Colapinto tuvo que realizar una gran salvada para evitar el impacto y quedó por delante del Audi de Nico Hülkenberg. Una vez estabilizado el monoplaza, el piloto argentino descargó su enojo por radio contra su compañero. “¿Qué carajo está haciendo Pierre? ¿Qué carajo? Me cerró”, fue la exclamación de Colapinto con claro tono de indignación. Desde el muro, el ingeniero Stuart Barlow intentó calmarlo diciendo: “Estaba siendo apretado con vos”, pero la respuesta del argentino fue categórica: “No amigo, se movió en el frenaje, ¿qué carajo está haciendo? Amigo, casi chocamos. Es inaceptable.”

A pesar del conflicto, el incidente no pasó a mayores en lo deportivo y Colapinto mantuvo un gran rendimiento. El argentino finalizó en la novena posición y sumó dos puntos, mientras que Gasly terminó décimo y obtuvo una unidad.



