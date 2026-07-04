Volvieron los fantasmas del pasado: P19 para Colapinto por un despiste y eliminado en la Q1

El argentino que venía de hacer una buena Sprint no pudo completar su segunda vuelta de Q1 y quedó eliminado en el primer corte.

Franco Colapinto no pudo terminar su segunda vuelta de la Q1 y quedó eliminado en el primer corte con el puesto 19 en el que largará mañana en la carrera principal del fin de semana a a partir de las 11 am.

Junto con el argentino, quedaron eliminados en la primera parte de la clasificación: Lance Stroll, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Esteban Ocon. Los últimos dos mencionados terminaron por delante de Franco así que la recuperación del piloto nacido en Pilar tendrá que ser aún mayor.

En el siguiente corte los que quedaron eliminados fueron: Alex Albon, Carlos Sainz, Ollie Bearman, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly (compañero de Colapinto en el P12) y Gabriel Bortoleto.

La pole se la terminó quedando Kimi Antonelli con un tiempo 1:28.493 superando por 133 milésimas a Charle Leclerc y 371 milésimas a Lewis Hamilton. La sorpresa de la clasificación fue que Max Verstappen fue superado por su compañero de equipo, Isaac Hadjar, y largará en el séptimo lugar.

Mañana se disputará la novena fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 a partir de las 11 horas en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña.