Le robaron la moto mientras cuidaba a su mamá en el Hospital

El pasado 9 de julio, en la entrada del Hospital Interzonal General de Agudos, un joven dejó su moto para entrar a darle de comer a su mamá, que se encuentra internada, y al salir descubrió que el vehículo había sido robado.









El hecho ocurrió en la madrugada, junto a la puerta giratoria de la entrada principal del hospital, donde el joven había dejado la moto con candado en ambas ruedas. Pese a eso, al salir se encontró con que el vehículo ya no estaba en el lugar.

Como hacía de rutina, había ingresado a las 6 de la tarde para darle de comer a su mamá y se retiraba al otro día, luego de acompañarla durante la noche. Esa rutina la continúa realizando pese a no contar con otro medio de movilidad, según contó su hermano a 0223.









Ahora intentan dar con el paradero de la moto, no solo porque es su único medio de transporte, sino también porque constituye su herramienta de trabajo. Ante cualquier información, solicitaron comunicarse con la policía.