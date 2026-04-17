Andaban en una moto robada y chocaron a un policía
Tienen 26 y 21 años. El conductor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El conductor de una moto que intentó esquivar un control de rutina y chocó a uno de los efectivos policiales fue aprehendido y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
El hecho se registró en la zona de Estado de Israel entre Gascón y Alberti cuando personal de Fuerza Barrial de Aproximación quiso identificar una moto Honda Biz 125.
"En el intento de escapar arrollaron a un efectivo y fueron interceptados a pocos metros del lugar. Al revisar el rodado confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 2 de enero pasado", informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad.
El conductor del rodado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
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