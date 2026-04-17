Andaban en una moto robada y chocaron a un policía

El conductor de una moto que intentó esquivar un control de rutina y chocó a uno de los efectivos policiales fue aprehendido y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El hecho se registró en la zona de Estado de Israel entre Gascón y Alberti cuando personal de Fuerza Barrial de Aproximación quiso identificar una moto Honda Biz 125.

"En el intento de escapar arrollaron a un efectivo y fueron interceptados a pocos metros del lugar. Al revisar el rodado confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 2 de enero pasado", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

El conductor del rodado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.