Con un doble adelantamiento magistral, Colapinto sumó puntos en Bélgica

Franco Colapinto largó en el puesto 11, tuvo una muy buena largada adelantando a tres autos y luego dio una de los highlights de la carrera sobrepasando a Pierre Gasly y Liam Lawson para finalizar en el décimo lugar y sumar el último punto que reparte la carrera.

En la primera vuelta, el argentino mostró una de sus principales virtudes que es la largada. En dicha oportunidades adelantó a Gasly y Bortoletto y además aprovechó el abandonó de George Russell para subir al octavo lugar.

Pese a esto el rendimiento del Alpine y la mala suerte con las paradas lo dejaron en el puesto 16 contra sus rivales que tuvieron a su favor un safety car. Esta situación parecía dejarlo lejos de los puntos pero el argentino no se dio por vencido y fue a la casa de Hulkemberg, Lawson y Gasly y los pasó uno a uno.

Claramente el adelantamiento de la jornada y que tranquilamente puede ser uno de los mejores de la temporada fue el de Colapinto que adelantó a Gasly y a Lawson en simultáneo para pasar del puesto 12 al 10. Luego se encargó de mantener la diferencia con el francés y neozelandes para sumar el último punto que reparte la carrera.

Con respecto a la parte alta de la clasificación, Kimi Antonelli volvió al triunfo con Mercedes. El podio lo completó Charles Leclerc en el segundo lugar y el tercer puesto fue para Max Verstappen. Además la carrera tuvo los abandonos de George Russell, Sergio Pérez y Lance Stroll.

Campeonato de Pilotos:

Kimi Antonelli 204 pts Lewis Hamilton 159 pts George Russell 154 pts Charles Leclerc 126 pts Lando Norris 103 pts Oscar Piastri 92 pts Max Verstappen 91 pts Isack Hadjar 60 pts Pierre Gasly 42 pts Liam Lawson 39 pts Arvid Lindblad 22 pts Franco Colapinto 19 pts

Campeonato de Constructores:

Mercedes 358 Ferrari 285 McLaren 195 Red Bull 151 Alpine 61 Racing Bulls 61

El próximo fin de semana se disputará la última carrera antes del receso de verano de un mes. Será en Hungría donde Franco buscará sumar por séptima vez en el año. Hasta el momento el argentino consiguió sumar en seis de diez carreras y hay serias chances de que durante la semana lo confirmen como piloto de Alpine titular para el 2027.