Inglaterra y Francia regalaron una despedida a puro gol y se metieron en la historia

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami. Ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente. Los datos más salientes son que es el partido con más goles en esta instancia en la historia de los mundiales y Kylian Mbappé marcó dos goles para quedar solo como máximo goleador, con dos tantos por encima de Lionel Messi.

El primer tiempo, Inglaterra con un equipo alternativo, fue una máquina ante un Francia que ya estaba de vacaciones. A tal punto que se fue al entretiempo con un 4 a 0 que obligó a Deschamps meter cuatro cambios antes del complemento para tratar de revertir una muy pobre imagen.

En el complemento, fue un partidazo. Francia se lo llevó por arriba, se llegó a poner 4-3 y estuvo muy cerca de la heroica. Sin embargo, Saka de penal pudo darle de nuevo ventaja de dos. Dembelé marcó un nuevo descuento y cuando buscaba con todo un empate épico, Jude Bellingham dibujó una gran jugada individual y selló el 6 a 4 definitivo.

De esta forma, se convierte en el partido por tercer puesto con más cantidad de goles con 10, superando al 6-3 de Francia y Alemania Occidental en el Mundial de Suecia 1958.



