Mattia Colnaghi rozó el podio en Spa y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 3

El piloto argentino brilló en el Gran Premio de Bélgica, terminó cuarto y sumó puntos importantes para seguir creciendo en el campeonato de la Fórmula 3.

Mattia Colnaghi completó este domingo el mejor fin de semana de su trayectoria en la Fórmula 3 al finalizar en la cuarta posición de la carrera principal del Gran Premio de Bélgica, disputado en el histórico circuito de Spa-Francorchamps. El piloto argentino mostró un rendimiento sólido de principio a fin y quedó a un paso de conseguir su primer podio en la categoría, en una actuación que ilusiona de cara a lo que viene.

La victoria quedó en manos del mexicano Ernesto Rivera, representante de Campos Racing, quien logró su primer triunfo en una Feature Race de Fórmula 3 tras superar en pista a Hiyu Yamakoshi y Freddie Slater, que completaron el podio. Sin embargo, una de las grandes noticias del fin de semana fue el rendimiento de Colnaghi, que volvió a demostrar el potencial de su MP Motorsport.

A lo largo de la competencia, el argentino mantuvo un ritmo competitivo y aprovechó un error del finlandés Tuukka Taponen en la décima vuelta, cuando se pasó en la curva 1, para avanzar una posición decisiva y meterse entre los cuatro mejores. La carrera estuvo condicionada por el desgaste de los neumáticos, numerosos sobrepasos y una temprana aparición del Auto de Seguridad tras el despiste de Yevan David.

En el tramo final, Colnaghi debió resistir la presión del polaco Maciej Gladysz, que buscó arrebatarle la cuarta posición. Con una conducción inteligente y sin cometer errores, el piloto ítalo-argentino defendió su lugar hasta la bandera a cuadros y cerró una actuación que marca un antes y un después en su temporada dentro de la Fórmula 3.

El resultado también tiene un impacto positivo en el campeonato. Gracias a los puntos obtenidos en Spa-Francorchamps, Colnaghi alcanzó las 20 unidades y escaló hasta el 16° puesto de la clasificación general, consolidando su crecimiento en una categoría cada vez más competitiva y dejando en claro que puede pelear regularmente por los puestos de adelante.

En la lucha por el título, Ugo Ugochukwu continúa al frente con 104 puntos, aunque ahora apenas mantiene una unidad de ventaja sobre Freddie Slater. Por su parte, Ernesto Rivera dio un salto importante hasta la quinta posición tras su victoria en Bélgica. Mientras tanto, Mattia Colnaghi se lleva de Spa la certeza de haber firmado su mejor actuación en la Fórmula 3 y la confianza necesaria para ir en busca de ese ansiado primer podio en las próximas fechas.