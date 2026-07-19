Argentina no pudo hacer la épica: España es el nuevo campeón del mundo

Con el gol de Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo de la prorroga, España es el nuevo campeón del mundo.

La Selección Argentina llegó claramente sin resto al partido y España fue ampliamente superior. Pero claro la derrota es justa sí, pero da bronca por la manera, con el árbitro claramente en contra. La Roja no necesitaba dicha ayuda pero la tuvo y le ganó 1-0 a la albiceleste.

El equipo de Luis De La Fuente tuvo más de veinte jugadas de gol pero se encontró ante un Dibu Martínez que mantuvo a Argentina viva 106 minutos. Por contraparte esta claro que el planteo de Scaloni no funcionó y hay que aprender a perder porque la historia de estos últimos seis años era perfecta.

El dominio de pelota español fue perfecto y la albiceleste no encontró manera de contrarestarlo en ningún momento. La garra, los huevos y el corazón no alcanzó. Además estuvo la mala suerte. Se te lesionaron dos de los mejores jugadores del mundial: Lisandro Martínez y Cuti Romero. Terminaste con Tagliafico en una pierna y con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández.

Pese a todas estas complicaciones, Argentina aguantó 105 minutos más todos los minutos adicionados. Pero la primera que no pudo hacer nada el Dibu terminó en gol. Ferran Torres le reventó el arco y la dio el triunfo a España por la mínima.

Tras el gol en contra, Scaloni mandó al equipo con lo que le quedaba en busca del empate. Con Senesi y Otamendi de delanteros. Con Molina y Paredes de únicos defensores y claro con Messi de lanzador que lo intentó pero no nos pudo salvar como lo hizo en más de una oportunidad en esta Copa del Mundo.

España es un justo campeón. Le ganó a Portugal siendo superior, eliminó al que era el gran candidato: Francia y además le ganó la final al que era el vigente campeón. Un equipo que no tiene una figura, sino que es claramente un EQUIPO. En el que un día aparece Mikel Oyarzabal otros día Lamine Yamal sino Mikel Merino o Dani Olmo o bien Nico Williams o Alex Baena. Además tiene una defensa solida y un mediocampo de ensueño con Rodri, Pedri y Fabian Ruiz.

El camino llega a su fin para algunos: Nicolás Otamendi o Rodrigo De Paul. Habrá que ver que pasa con Messi, que claramente el definirá que hará con su futuro. Ahora le tocará la tarea más importante a Scaloni encarar esta nueva etapa pensando en la Copa América 2028 o bien el Mundial 2030.