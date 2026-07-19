EN VIVO: Argentina tendrá que ir por la épica, cae 1-0

La albiceleste enfrenta a la roja en un verdadero partidazo que definirá al nuevo campeón del mundo.

Con un clima impresionante en el MetLife Stadium de Nueva York Nueva Jersey con más de 80 mil personas, Argentina y España definen quién será el nuevo campeón del mundo.

- A los cuatro minutos llegó la primera de la tarde. La tuvo España en los pies de Lamine Yamal que remató y entre Lisandro Martínez y el Dibu Martínez evitaron el gol español.

- La reacción fue rápida de Argetina con un pelotazo largo a la espalda de la defensa pero Unai Simón llegó antes que Messi y evitó la chance albiceleste.

- A los 24 minutos llegó el hydration break luego de que el juego se haya vuelto friccionado en los últimos quince minutos. El árbitro del encuentro dejó pasar algunas jugadas en las que podría haber amonestado a jugadores de ambos equipos.

- Luego de unos minutos de impresición de Argentina, llegó un buen ataque español a los 38 minutos en el que Oyarzabal tuvo el remate pero el Dibu Martínez contuvo de manera perfecta.

- A los 42 la volvió a tener España con un remate de afuera de Cucurella pero el remate se fue bastante desviado y sin problemas para el Dibu.

- Al instante siguiente Lisandro Martínez se retiró lesionado por una molestia muscular en el aductor y en su lugar ingresó Nicolás Otamendi.

- Final de la primera parte, Argentina y España igualan sin goles.

- Comenzó el segundo tiempo. Argentina salió con Leandro Paredes en lugar de Nicolás González. Scaloni modificó nuevamente el sistema táctico en busca de ganar la mitad de cancha con el ingreso del mediocampista de Boca.

- España fue acorralando al equipo de Scaloni y en los pies de Olmo y Yamal tuvo situaciones importantes pero no tuvo la eficacia suficiente para abrir el marcador. Además consiguió la amonestación de Paredes en un tumulto en la mitad de cancha.

- Las malas noticias continuaron en la Selección Argentina. A los 67 minutos se tiró el Cuti Romero y fue reemplazado por Facundo Medina. Además también ingresó Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul en busca de más aire y sacrificio.

- Argentina aguanta como puede los últimos minutos. El Dibu tuvo que intervenir en unas cuantas oportunidades para evitar el primer tanto de la tarde.

- A los 93 minutos del partido, Enzo Fernández fue veementemente contra Cubarsí y recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó con uno menos al equipo argentino.

- Post expulsión de Enzo, Cucurella se tapó la boca al hablar con Messi y ni el VAR ni el árbitro hicieron nada (teniendo en cuenta la nueva regla de que tendría que haber sido expulsado al hablar tampandose la boca). La polémica de la tarde dejó a la albiceleste con uno menos y a España insolitamente con once jugadores.

La última del tiempo regular la tuvo Lamine Yamal de tiro libre pero el Dibu voló y evitó la derrota Argentina para forzar la prorroga.

- Arrancó la prorroga, Argentina con uno menos buscará la hazaña.

- A los 92 minutos volvió a salvar el Dibu a Argentina. Pedri tiró un pase perfecto a Nico Williams que cabeceó y el marplatense voló para evitar el tanto español.

- Volvió a salvarse Argentina. En este caso Nico Williams convirtió el primer tanto del encuentro pero el mismo fue anulado por falta de Mikel Merino a Otamendi.

- Siguen las polémicas y Argentina no se rinde. El árbitro esta decididamente en contra del seleccionado de Scaloni pero esto no es un impedimento. Aguantó y ahora falta el segundo tiempo del alargue.

- En la primera del segundo tiempo de la prorroga llegó el gol de España. Apareció Ferran Torres luego de que Nico Williams se la bajará y el atacante del Barcelona de volea le reventó el arco al Dibu Martínez.