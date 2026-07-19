Ahora sí: los once confirmados de Argentina y España y todo lo que tenés que saber de la final del Mundial

De esta manera saldrán la albiceleste y la roja a definir el campeón de la Copa del Mundo.

Se terminó la espera y a partir de las 16 horas se definirá el campeón del mundo 2026 ¿Será Argentina o será España? El encuentro que se disputará a partir de las 16 horas en el MetLife Stadium para 82500 personas.

Selección Argentina:

Lionel Scaloni vuelve a cambiar y no repite los once titulares que vienen de ganarle a Inglaterra el miércoles. La albiceleste tendrá el ingreso de Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González en lugar de Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone.

De esta manera, estos son los once gladiadores que van por el bicampeonato: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Selección Española:

Por su parte, el seleccionado español de Luis De La Fuente repite los mismos once titulares que vienen de darle una clase de fútbol a Francia el martes. La principal duda de los últimos días era el estado físico de Lamine Yamal, pero la joven estrella del Barcelona no se perderá del mejor partido del año.

De esta manera, estos son los once titulares que van por el segundo mundial de la roja: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Terna Árbitral:

Árbitro : Slavko Vinčić (Eslovenia)

: Slavko Vinčić (Eslovenia) Asistente 1 : Tomasz Klancnik (Eslovenia)

: Tomasz Klancnik (Eslovenia) Asistente 2 : Andraz Kovacic (Eslovenia)

: Andraz Kovacic (Eslovenia) Cuarto ábritro : Adham Makhadmeh (Jordania)

: Adham Makhadmeh (Jordania) Quinto árbitro : Mohammad Alkalaf (Jordania)

: Mohammad Alkalaf (Jordania) VAR : Bastian Dankert (Alemania)

: Bastian Dankert (Alemania) AVAR : Nicolas Gallo (Colombia)

: Nicolas Gallo (Colombia) Soporte VAR : Khamis Al Marri (Qatar)

: Khamis Al Marri (Qatar) Stand By VAR : Tatiana Guzman (Nicaragua)

: Tatiana Guzman (Nicaragua) Stand By AVAR : Guillermo Pacheco (México)

Historial:

Se enfrentaron en 14 oportunidades, con 6 victorias para Argentina, 6 para España y 2 empates. En cuanto a goles, también hay gran paridad, con 19 tantos para los europeos y 18 para la "Albiceleste". El único antecedente en Mundiales: 13 de julio de 1966, con victoria de Argentina 2-1 con doblete de Luis Artime.

Cómo llega Argentina:

Victoria 3-0 vs Argelia

Victoria 2-0 vs Austria

Victoria 3-1 vs Jordania

Victoria 3-2 vs Cabo Verde

Victoria 3-2 vs Egipto

Victoria 3-1 vs Suiza

Victoria 2-1 vs Inglaterra

Cómo llega España: