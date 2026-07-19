¡Una fortuna!: cuatro apostadores se ganaron más de $500 millones en la Revancha del Quini 6

El sorteo número 3392 del Quini 6 de este domingo 19 de julio puso en juego esta noche un pozo de más de 9.800 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 4.946 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 45 - 05 - 31 - 17 - 27 - 28. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.202 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 08 - 41 - 23 - 33 - 36 - 21. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 19 de julio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.028 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 17 - 32 - 25 - 04 - 14 - 10. En esta modalidad hubo 4 apostadores con seis aciertos y cada uno se llevó $507.001.345,20. Los ganadores jugaron en agencias de De la Cruz, Corrientes; Trelew, Chubut; Luján de Cuyo, Mendoza; y Río Negro.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 475 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 18 - 19 - 29 - 04 - 14 - 28. Hubo 53 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $8 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 9.000 millones de pesos.