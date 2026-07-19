¡Una fortuna!: cuatro apostadores se ganaron más de $500 millones en la Revancha del Quini 6
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 19 de julio hubo en juego un pozo de más de 9.800 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3392 del Quini 6 de este domingo 19 de julio puso en juego esta noche un pozo de más de 9.800 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 4.946 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 45 - 05 - 31 - 17 - 27 - 28. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.202 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 08 - 41 - 23 - 33 - 36 - 21. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 19 de julio
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.028 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 17 - 32 - 25 - 04 - 14 - 10. En esta modalidad hubo 4 apostadores con seis aciertos y cada uno se llevó $507.001.345,20. Los ganadores jugaron en agencias de De la Cruz, Corrientes; Trelew, Chubut; Luján de Cuyo, Mendoza; y Río Negro.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 475 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 18 - 19 - 29 - 04 - 14 - 28. Hubo 53 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $8 millones.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 9.000 millones de pesos.
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