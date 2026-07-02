El curioso objeto que le encontraron al "Cuti" Romero en un control aduanero que desató las risas de Messi

El capitán argentino se tentó al ver el objeto que le encontraron al marcador central.

La llegada de la Selección Argentina a la ciudad de Miami para disputar los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde dejó un momento de risas entre los jugadores argentinos.

En medio de los estrictos procedimientos aduaneros que debió afrontar la delegación argentina en la terminal aérea, una inesperada revisión sobre las pertenencias de Cristian Romero desató la risa de Lionel Messi y el momento no tardó en viralizarse en redes sociales.

El hecho se desencadenó cuando el contingente comandado por Lionel Scaloni se disponía a superar los escáners de la terminal aeroportuaria. Allí, el equipaje del defensor del Tottenham llamó la atención de las inspectoras de seguridad locales, quienes tras observar las pantallas divisaron una silueta extraña y le solicitaron al futbolista abrir su valija de manera preventiva para efectuar una inspección manual.

Para sorpresa de las autoridades norteamericanas y de los propios integrantes del plantel, el elemento sospechoso resultó ser un encendedor de chispa de grandes dimensiones.

Al percatarse del insólito artefacto que su compañero de selección transportaba en la maleta, el capitán argentino no pudo disimular el asombro y comenzó a reírse a carcajadas frente a la mirada cómplice de los operarios de la terminal y del resto de los jugadores que hacían la fila detrás de él.



