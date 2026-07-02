Sonríe "Chacho": River anunció el regreso de un hijo de la casa

River Plate oficializó el regreso de Lucas Beltrán, que tendrá su tercer paso por el club proveniente de la Fiorentina, donde había sido vendido en agosto de 2023 por una cifra de 20 millones de euros. El club de Núñez cerró las negociaciones con el equipo italiano llegando a un acuerdo de un préstamo por 1 año, hasta julio de 2027, con obligación de compra.

Finalmente la operación se concretó mediante un préstamo con un cargo de 500.000 euros y una obligación de compra de 6,7 millones de euros por entre el 50 y el 55 por ciento del pase, según los términos acordados entre las partes. Además, el jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante (España) bajo las órdenes del director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.

Con apenas 25 años, iniciará su tercer ciclo en River, luego de haber pasado por el club entre 2018 y 2021, regresar entre 2022 y 2023 y haber jugado una temporada a préstamo en Colón entre ambos períodos. En sus dos ciclos anteriores (2018-2021 y 2022-2023) marcó 22 goles y dio 8 asistencias en 78 partidos. En el último mostró sus dotes como delantero, consagrándose como goleador y figura del equipo campeón de la Liga Profesional y posteriormente lo llevó a la venta millonaria.

Beltrán vuelve tras tres temporadas en Europa, donde defendió los colores de Fiorentina y Valencia, y en la última campaña, cedido en el conjunto español, disputó 30 partidos, convirtió tres goles y dio dos asistencias. En el italiano acumuló 98 encuentros y 16 tantos; mientras que en su paso por Colón jugó 39 encuentros y marcó seis goles.

El delantero se suma como el cuarto refuerzo de la banda en este mercado de pases junto a Marco Arambarri, Giovani González y Nicolás Otamendi (jugando el mundial 2026). Mientras tanto, el "Millonario" se encuentra poniéndose a punto en España; por esa razón, este viernes 3 se medirá ante Flamengo en el único amistoso que tendrá Eduardo Coudet para prepararse antes del comienzo oficial de la temporada.



