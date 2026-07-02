Ingresó por un sangrado nasal y le diagnosticaron aplasia medular: reúnen donaciones para Santino, un pequeño marplatense

"Su vida depende de nuestra solidaridad", sostuvieron en la campaña difundida.

Lanzaron una campaña para reunir donaciones por Santino, un marplatense de 9 años que padece aplasia medular, un trastorno grave que afecta su médula ósea e impide que su cuerpo produza las células sanguíneas necesarias para vivir.

"Él es un guerrero, cada día lucha. ¡Y ahora nos toca a nosotros!", destacaron en un comunicado, donde precisaron que para su tratamiento necesitan la abultada cantidad de $100.000.000.

Para combatir la enfermedad, Santino debe adquirir diferentes medicamentos y someterse a numerosos controles y estudios, lo que explica el monto que necesita su familia.

Lanzaron una cruzada solidaria para ayudar a Santino, de 9 años.

Asimismo, en el mensaje difundido manifestaron: "Santino es nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestro motor. ¡Vamos a darle la esperanza que necesita para seguir viviendo!".

Según contó su madre a 0223, el niño ingresó el 26 de mayo con un "sangrado nasal" al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) y desde entonces quedó internado, pero hace una semana fue diagnosticado con aplasia medular, lo que requiere "un tratamiento inmunosupresor".

Sin embargo, de acuerdo al testimonio, "por temas de burocracia" no consiguen acceder a la medicación de forma urgente y como es "súper cara", iniciaron una colecta para "costearla lo antes posible".

Quienes se encuentren interesados en cooperar en la causa, pueden realizarlo a través del alias "prezziosoailen.mp", a nombre de Ailén Noeli Prezzioso. "Su vida depende de nuestra solidaridad", añadieron.