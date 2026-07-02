El Municipio que decretó feriado este viernes para ver a la Selección

El municipio bonaerense de Pehuajó anunció un feriado para este viernes 3 de julio en conmemoración del 143° aniversario de la fundación de la ciudad. La medida implica un asueto para trabajadores estatales, docentes y alumnos, quienes podrán disfrutar de un fin de semana largo anticipado.

La jornada festiva comenzará a las 10:00 en la Plaza Dardo Rocha, donde se llevarán a cabo actos protocolares y diversas actividades culturales. Además, se organizará un gran asado popular coordinado por clubes locales, con precios accesibles para los asistentes.

El evento también tendrá un fuerte componente futbolero. Ese mismo día, la Selección Argentina disputará su partido por los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Para que vecinos y visitantes puedan seguir la transmisión en comunidad, el municipio instalará una pantalla gigante en el lugar.

Además del asado y la pantalla, la programación incluirá espectáculos musicales, una feria de artesanos y emprendedores, y la entrega de premios del concurso "Manuelita, ¿dónde estás?", organizado en colaboración con el Museo Regional Rafael Hernández y la Fundación Walsh-Facio.

En cuanto a los trabajadores del sector privado, el asueto será optativo y dependerá de la decisión de cada empleador, por lo que no está garantizado para todos.