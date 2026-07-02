Detienen a autora de robo a comercio que se había cortado la pulsera electrónica

Una mujer de 27 años acusada de participar del robo a un comercio fue aprehendida por personal policial tras un allanamiento en el barrio San Martín y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría segunda, con apoyo del Grupo GAD, el que llevó adelante la medida avalada por el Juzgado de Garantías en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Fleming y Güiraldes.

La mujer, imputada por su presunta participación en un robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, también registraba una captura activa por el incumplimiento de una morigeración de pena, tras el corte de la pulsera de monitoreo electrónico.

La mujer fue notificada de la formación de causa por su presunta participación en el violento asalto cometido el pasado 19 de junio en un autoservicio ubicado en Laprida e Independencia, donde actuó junto a su pareja —actualmente internado y aprehendido— y otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

Desde el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 ordenaron el alojamiento de la mujer en la Unidad Penal N°50 de Batán mientras que la investigación por el robo al comercio sigue en la fiscalía temática de robos calificados a comercios.