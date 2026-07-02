Denuncian que Galeno no paga las prestaciones de personas con discapacidad: "No tienen empatía ni compromiso"

Las demoras en las autorizaciones, la falta de respuestas a los reclamos y los atrasos en los pagos a los prestadores volvieron a poner en el centro de las críticas a la obra social Galeno. Familias de personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos denunciaron que las dificultades administrativas terminan afectando directamente la continuidad de los tratamientos y el acompañamiento escolar.

Uno de los casos expuestos corresponde al de una niña con discapacidad que necesitaba la autorización para contar con un profesional de apoyo en la escuela. "Presentamos todos los papeles para hacer el acompañamiento escolar de una niña con discapacidad, pasaron los meses y no teníamos una autorización. La mamá llamaba, mandaba mensajes, hablaba con todas las delegaciones posibles, iba presencialmente, pero no respondían nada", relataron en diálogo con 0223.

Según denunciaron, la comunicación con la empresa también resulta prácticamente imposible. "Por mail no te responden o lo que dicen es que les falta personal para solucionar las cosas", aseguraron.

Frente a la falta de respuestas, la familia decidió iniciar acciones legales. "La mamá de esta chica tuvo que recurrir a un abogado para conseguir un recurso de amparo para tener las autorizaciones. Después de infinitos reclamos, cuando avisó que iba a empezar un proceso judicial, le autorizaron pocas horas con un valor mucho menor al que se pedía", afirmaron.

Las críticas también alcanzan al pago de las prestaciones. De acuerdo con los testimonios, los retrasos afectan a numerosos profesionales que brindan acompañamiento terapéutico. "Una vez que lográs facturar, vemos un montón de personas que no les pagaron marzo, ni abril o les pagaron mayo, pero no los meses anteriores", señalaron.

Advirtieron que esa situación vuelve cada vez más difícil sostener el trabajo y repercute directamente en quienes necesitan el servicio. "Se hace imposible poder seguir con los acompañamientos y quedan totalmente a la deriva las personas con discapacidad que necesitan la contención, el acompañamiento para poder permanecer en clase y continuar su aprendizaje", manifestaron.

Las denuncias también apuntan contra la atención brindada en la sede local de la obra social. "Ir a la delegación de Mar del Plata es lo mismo que nada, los que te atienden te dicen que no hay novedades. No les importa, no tienen empatía ni compromiso", cuestionaron.

Quienes reclaman remarcaron que no se trata de prestaciones optativas, sino de servicios esenciales para garantizar derechos. "No estamos hablando de pedir una ortodoncia porque querés que los dientes se te vean más lindos. Estamos hablando de discapacidad, realmente da mucha bronca porque las familias que trabajamos tenemos que vivir con esto. También para los padres por tener que reclamar todo el tiempo para obtener respuestas", expresaron.

Finalmente, señalaron que "es muy difícil poder sostener esta situación en un contexto donde la plata no rinde, pagan uno de los valores de hora más bajos. Después, para entrar a un plan de Galeno hay una cuota importante, tenés que estar al día porque un mes que no pagaste y te bajan la obra social, te ponen un montón de peros para ingresar. Sin embargo, después con sus afiliados hacen lo que quieren. Es muy triste", concluyeron.