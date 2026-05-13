“Es un calvario diario”: afiliados denuncian destrato y demoras en la obra social Unión Personal

A través de una petición en la plataforma de Change.org, afiliados de la obra social Unión Personal denunciaron falta de atención médica y restricciones en tratamientos dentro de distintas clínicas debido a la falta de pago de prestaciones.

Gustavo, afiliado e impulsor del reclamo, afirmó: “Fui víctima de negligencia, falta de voluntad y destrato por parte de Unión Personal al buscar atención para un problema oncológico que requería tratamiento inmediato”.

Pacientes reclaman que la obra social no garantiza cobertura completa en clínicas.

Ante la falta de respuestas durante el proceso, presentó un recurso de amparo para que la Justicia destrabara la situación. Sin embargo, remarcó que “esta no es solo mi historia; es el calvario que numerosos aportantes enfrentamos a diario”.

Según se expresa en el documento, la obra social aún no logra regularizar su situación con las clínicas a las que mantiene deudas. “Esto ha provocado restricciones en la prestación de servicios críticos. Además, nos enfrentamos al cobro de copagos en cada estudio necesario y a la falta de cobertura completa en cirugías programadas y de urgencia, derechos fundamentales que deben garantizarnos”, sostiene el texto.

Usuarios impulsan una petición por las demoras y la falta de respuestas de la obra social.

En ese sentido, el reclamo subraya que “el sistema de salud debe servirnos cuando más lo necesitamos, sin trabas ni demoras. Nuestro bienestar no puede ser una apuesta y merecemos un servicio de salud que funcione de manera eficiente y con compasión”.

Finalmente, los afiliados exigieron respuestas urgentes por parte de la obra social y reclamaron la normalización inmediata de las prestaciones médicas, al considerar que las demoras y restricciones ponen en riesgo la salud y la calidad de vida de cientos de pacientes que dependen del sistema para recibir atención y tratamientos esenciales.