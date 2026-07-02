Nevadas y frío extremo en Mar del Plata: qué pasa con las clases

Así estaba esta mañana el jardín de infantes de Gloria de la Peregrina.

Un sector de Mar del Plata amaneció con un delgado manto de nieve y las condiciones de frío extremo estarán presentes durante todo este jueves según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 8 el termómetro oficial marcaba 3,4 grados bajo cero de sensación térmica y el pronóstico prevé una máxima que apenas alcanzará los 7°C, acompañada por precipitaciones durante gran parte del día.

Si bien el informe del organismo sugiere la presencia de lluvias y nevadas durante la mañana, la situación real podría ser diferente. El meteorólogo Sebastián Pagliarino afirmó en diálogo con 0223, que “existe la posibilidad de algún chaparrón de agua nieve durante la mañana” pero sostuvo que por la tarde “es difícil”.

De acuerdo con el informe meteorológico, hay un alerta por frío extremo para Mar del Plata y Batán –y gran parte del territorio bonaerense- que podría sentirse aún más, por los vientos del sudoeste, con una velocidad moderada de 13 km/h.

La visibilidad se mantiene en 10 kilómetros y la presión atmosférica es de 1029,2 hPa. Para el resto de la jornada, el panorama estará marcado por la inestabilidad. Durante la mañana se espera una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con lluvias mezcladas con nieve y temperaturas cercanas a los -1°C. Hacia la tarde, el tiempo continuará inestable con chaparrones aislados y una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%, mientras que la temperatura alcanzará su valor máximo de 7°C.

En tanto, durante la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura estimada en 3°C.

Ola polar con frío extremo para Mar del Plata

El SMN determinó para este miércoles un alerta nivel amarillo, con un efecto leve a moderado en la salud. Según el organismo, las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Qué pasa con las clases

Desde el Consejo Escolar confirmaron a 0223 que hasta este jueves a la mañana, “no hay un comunicado oficial desde Jefatura Distrital”, por lo que hay clases con normalidad en Mar del Plata y Batán durante el resto de la jornada.

Así estaba esta mañana el jardín de infantes de Gloria de la Peregrina.

Sin embargo, afirmaron que por siempre por cuestiones particulares que puedan afectar a los establecimientos, “los directivos tiene la potestad para tomar esa decisión en caso de que surja alguna cuestión de fuerza mayor”.