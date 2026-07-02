Llegó la nieve: las imágenes que dejó en Sierra de los Padres, Batán y Chapadmalal

Así lucía esta madrugada el Centro Comercial de Sierra de los Padres. Foto: 0223.

El pronóstico finalmente se cumplió. Durante la madrugada de este jueves, la nieve hizo su aparición en distintos sectores del partido de General Pueyrredon y dejó postales invernales que rápidamente comenzaron a multiplicarse en redes sociales y grupos de vecinos y generaron alegría a más de uno.

Tal como se había anticipado en el marco del alerta por frío extremo que afectó a la región, los primeros reportes llegaron desde Sierra de los Padres, Batán y Chapadmalal, donde vecinos registraron la caída de copos y compartieron fotos y videos del fenómeno.

En Gloria de la Peregrina se registraron postales únicas. Foto 0223.

Si bien en el casco urbano de Mar del Plata no se produjo una nevada generalizada, las bajas temperaturas, la elevada humedad y el ingreso de aire polar generaron las condiciones necesarias para que la nieve apareciera en las zonas más alejadas del centro y con características geográficas más favorables.

La torre del agua en Sierra de los Padres, cubierta de un delgado manto de nieve. Foto: 0223.

Las imágenes muestran techos, campos y vehículos cubiertos por una tenue capa blanca, en una jornada que volvió a despertar el entusiasmo de quienes esperaban que se concretara uno de los fenómenos meteorológicos más esperados del invierno.

La posibilidad de nieve había sido advertida por distintos pronósticos meteorológicos durante los últimos días, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional mantuviera vigente el alerta por temperaturas extremas y el intenso ingreso de aire frío sobre gran parte del sudeste bonaerense.

Nieve en La cumbre, Sierra de los Padres. Foto 0223.

Aunque el fenómeno fue puntual y de corta duración, alcanzó para dejar algunas de las imágenes más llamativas del invierno en la región y renovar la expectativa de los marplatenses, que desde hace años esperan volver a vivir una nevada importante en la ciudad.