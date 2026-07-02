Llegó la nieve: las imágenes que dejó en Sierra de los Padres, Batán y Chapadmalal
Techos blancos, pastos nevados y autos cubiertos de hielo durante la madrugada, para sorpresa de los vecinos. Las imágenes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El pronóstico finalmente se cumplió. Durante la madrugada de este jueves, la nieve hizo su aparición en distintos sectores del partido de General Pueyrredon y dejó postales invernales que rápidamente comenzaron a multiplicarse en redes sociales y grupos de vecinos y generaron alegría a más de uno.
Tal como se había anticipado en el marco del alerta por frío extremo que afectó a la región, los primeros reportes llegaron desde Sierra de los Padres, Batán y Chapadmalal, donde vecinos registraron la caída de copos y compartieron fotos y videos del fenómeno.
Si bien en el casco urbano de Mar del Plata no se produjo una nevada generalizada, las bajas temperaturas, la elevada humedad y el ingreso de aire polar generaron las condiciones necesarias para que la nieve apareciera en las zonas más alejadas del centro y con características geográficas más favorables.
Las imágenes muestran techos, campos y vehículos cubiertos por una tenue capa blanca, en una jornada que volvió a despertar el entusiasmo de quienes esperaban que se concretara uno de los fenómenos meteorológicos más esperados del invierno.
La posibilidad de nieve había sido advertida por distintos pronósticos meteorológicos durante los últimos días, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional mantuviera vigente el alerta por temperaturas extremas y el intenso ingreso de aire frío sobre gran parte del sudeste bonaerense.
Aunque el fenómeno fue puntual y de corta duración, alcanzó para dejar algunas de las imágenes más llamativas del invierno en la región y renovar la expectativa de los marplatenses, que desde hace años esperan volver a vivir una nevada importante en la ciudad.
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