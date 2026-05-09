La sudestada golpea con fuerza y deja daños en distintos sectores de Necochea y Quequén

Un balneario de la costa del partido de Necochea afectado por el temporal este sábado. (Foto nden.com.ar)

El fuerte temporal de sudestada que afecta a la región de la costa atlántica bonaerense desde la noche de este viernes dejó importantes consecuencias en el distrito de Necochea, donde distintos sectores urbanos sufrieron daños materiales, anegamientos y complicaciones en la circulación. La problemática tambien se replicó en localidades del interior de la comuna, incluso con personas que debieron ser evacuadas de sus viviendas.

Las intensas ráfagas de viento, que en algunos puntos superaron los 80 kilómetros por hora y alcanzaron valores cercanos a los 90 km/h sobre el frente marítimo, estuvieron acompañadas por un notable avance del mar. El oleaje, con alturas estimadas de hasta siete metros, provocó severos daños en sectores costeros y aceleró procesos de erosión sobre acantilados.

Una casilla en una playa de Necochea derribada por el mar. (Foto nden.com.ar)

Balnearios afectados en Necochea por la sudestada

Uno de los puntos más comprometidos fue el área cercana al balneario Kabryl, donde el desmoronamiento de parte de los acantilados terminó afectando estructuras ubicadas frente al mar. Debido al riesgo de nuevos derrumbes, las autoridades municipales dispusieron la interrupción total del tránsito vehicular y peatonal en ese sector.

La circulación hacia Costa Bonita también quedó restringida de manera preventiva ante la posibilidad de desprendimientos ocasionados por la inestabilidad del terreno.

Durante la madrugada de este sábado, el avance del agua sobre la costa dejó postales impactantes: en varias playas el mar sobrepasó refugios de guardavidas y cubrió amplios sectores de arena. En Quequén, además, se observó espuma marina impulsada por los fuertes vientos, reflejando la magnitud del fenómeno climático.

La espuma de mar en la costa necochense. Caída de árboles y grandes ramas en Necochea este sábado. (Foto nden.com.ar)

Desborde del río Quequén

El temporal también generó complicaciones tierra adentro. El desborde del río Quequén produjo anegamientos en áreas cercanas a la ribera y obligó a cortar el tránsito sobre el camino lindero debido a la acumulación de agua.

En distintos barrios de Necochea y Quequén se reportaron calles inundadas, caída de árboles y ramas de gran tamaño, además de voladuras de chapas y daños en carteles y otras estructuras urbanas.

Uno de los sectores más afectados por el viento fue el parque Miguel Lillo, donde personal municipal debió intervenir para retirar árboles caídos y despejar calles, especialmente en avenida Pinolandia. Desde Defensa Civil y el cuerpo de Guardaparques recomendaron evitar el ingreso al parque debido al peligro que representan ejemplares quebrados o con riesgo de desplome.

Las autoridades también pidieron extremar las precauciones en zonas como Villa Florida y Villa del Deportista, donde varios árboles quedaron debilitados tras el temporal.

En paralelo, numerosos vecinos denunciaron cortes prolongados de energía eléctrica en diferentes sectores de la ciudad. Entre los barrios afectados se encuentra Malvones, mientras que en Villa del Deportista también se registraron inconvenientes vinculados a la caída de árboles sobre viviendas.

Caída de árboles y grandes ramas en Necochea este sábado. (Foto nden.com.ar)

Evacuados en el interior del partido de Necochea

En el interior del distrito, la localidad de Ramón Santamarina sufrió importantes acumulaciones de agua. Allí fue necesario evacuar a familias que fueron trasladadas a la Escuela Agropecuaria Nº1, mientras continuaban las tareas de asistencia por parte de los equipos de emergencia.

Además, se desplegaron operativos para distribuir agua potable y brindar ayuda a vecinos de Santamarina y Energía.

La situación de las rutas 72, 75, 85, 86 y 228

Respecto al estado de las rutas, las autoridades informaron que la ruta provincial 85 continúa habilitada entre la ruta 86 y La Dulce, aunque presenta sectores con agua sobre la calzada y banquinas inestables. También permanece transitable la ruta provincial 75 entre la rotonda de la ruta nacional 228 y el acceso a San Cayetano, aunque en el kilómetro 10 persiste un sector con acumulación de agua debidamente señalizado.

Por otra parte, la ruta provincial 72 fue rehabilitada luego de las dificultades registradas durante las horas más intensas del temporal.