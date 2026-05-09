Los destrozos del temporal: registraron casi 100 reclamos y anuncian cortes en un sector de la costa
Desde Defensa Civil realizaron un balance de los daños producidos por el temporal y alertaron sobre un corte de calle por la marea alta. Mientras tanto, la alerta meteorológica continúa vigente hasta la tarde.
9 de Mayo de 2026 10:26
Por Redacción 0223
PARA 0223
En medio de un temporal que azota a Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica, desde el Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informaron que entre las últimas horas de este viernes y las primeras del sábado recibieron casi 100 reclamos, a los que están dando respuesta.
Defensa Civil recibió casi 100 reclamos por los daños provocados por el temporal en Mar del Plata
Desde Defensa Civil comunicaron que los fuertes vientos y las precipitaciones constantes provocaron caídas de árboles y postes. Además, se registraron cortes de energía y del servicio de telefonía, así como algunas situaciones específicas relacionadas con el funcionamiento de semáforos. Desde el área también se encargaron del retiro de ramas de gran porte que obstaculizaban desagües.
La mayoría de las intervenciones fueron por caída de árboles, postes y cortes de servicios.
Por otra parte, desde el ente se decidió cortar el tránsito en el sector costero desde el inicio del Paseo Dávila, en Diagonal Alberdi, hasta la avenida Libertad, a partir de las 10.30 de este sábado. Ese tramo será vedado al tránsito peatonal y vehicular hasta que baje la pleamar, aproximadamente a las 14.
La alerta meteorológica continúa vigente y el período más intenso se espera hasta la tarde.
El Municipio continúa con su esquema de monitoreo permanente de la situación. De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta meteorológica continúa vigente, con lluvias y vientos durante las próximas horas. Se prevé que el período de mayor intensidad de los vientos sea entre la mañana y las primeras horas de la tarde, con velocidades sostenidas de entre 35 y 45 km/h y ráfagas de entre 60 y 70 km/h.
A partir del mediodía, las intensidades irán disminuyendo de forma paulatina de oeste a este, aunque los vientos se mantendrán hasta la noche con velocidades de entre 30 y 40 km/h y algunas ráfagas aisladas que podrían alcanzar los 60 o 70 km/h.
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