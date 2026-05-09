Los destrozos del temporal: registraron casi 100 reclamos y anuncian cortes en un sector de la costa

El Municipio dispuso el corte del tránsito en el Paseo Dávila hasta que descienda la pleamar. Foto: 0223.

En medio de un temporal que azota a Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica, desde el Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informaron que entre las últimas horas de este viernes y las primeras del sábado recibieron casi 100 reclamos, a los que están dando respuesta.



Defensa Civil recibió casi 100 reclamos por los daños provocados por el temporal en Mar del Plata

Defensa Civil

caídas de árboles y postes.

cortes de energía y del servicio de telefonía,

La mayoría de las intervenciones fueron por caída de árboles, postes y cortes de servicios.

se decidió cortar el tránsito en el sector costero desde el inicio del Paseo Dávila, en Diagonal Alberdi, hasta la avenida Libertad

10.30

14.

La alerta meteorológica continúa vigente y el período más intenso se espera hasta la tarde.

con lluvias y vientos durante las próximas horas

y ráfagas de entre 60 y 70 km/h.

Desdecomunicaron que los fuertes vientos y las precipitaciones constantes provocaronAdemás, se registraronasí como algunas situaciones específicas relacionadas con el funcionamiento de semáforos. Desde el área también se encargaron del retiro de ramas de gran porte que obstaculizaban desagües.Por otra parte, desde el ente, a partir de lasde este sábado. Ese tramo será vedado al tránsito peatonal y vehicular hasta que baje la pleamar, aproximadamente a lasEl Municipio continúa con su esquema de monitoreo permanente de la situación. De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta meteorológica continúa vigente,. Se prevé que el período de mayor intensidad de los vientos sea entre la mañana y las primeras horas de la tarde, con velocidades sostenidas de entre 35 y 45 km/hA partir del mediodía, las intensidades irán disminuyendo de forma paulatina de oeste a este, aunque los vientos se mantendrán hasta la noche con velocidades de entre 30 y 40 km/h y algunas ráfagas aisladas que podrían alcanzar los 60 o 70 km/h.