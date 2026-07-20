Talleres, narraciones y charlas de autor: se inauguró la 11° Feria del Libro Infantil y Juvenil

El intendente municipal Agustín Neme encabezó este sábado la apertura de la 11° edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Se desarrollará en el Torreón del Monje hasta el 1 de agosto, en el horario de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.

Además, estuvo presente el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Diego Juárez, autoridades de la Cámara de Libreros y la rectora de la de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Mónica Biasone.

Al respecto, Neme señaló: “Esta Feria del Libro Infantil y Juvenil ya es un clásico del invierno marplatense. Es un espacio para que chicos, jóvenes y familias se acerquen a la lectura, descubran nuevas historias y compartan propuestas culturales de gran calidad”.

La ceremonia de apertura contó con un concierto de las profesoras de la Orquesta Escuela Batán de la UNMDP. Seguidamente, comenzó el ciclo de encuentros "Gira-Palabras para abrir mundos", a cargo de Florencia Soledad Fagnani y María Victoria Islas, propuesta que se repetirá con diferentes temáticas los días sábado 25, domingo 26 y sábado 1 de agosto a la misma hora.







A lo largo de todo el cronograma, la propuesta ofrecerá una variada agenda que incluye talleres, presentaciones de libros, narraciones y la visita de destacados autores. Toda la programación está disponible en el sitio web.

También se informó que las personas que utilizan tarjetas de crédito de Banco Provincia podrán acceder a 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en stands adheridos en la Feria del Libro Infantil.

Aventura en Mar del Plata

A partir de hoy se pone en marcha la tercera edición de “Aventura en Mar del Plata”, un recorrido por la cultura local pensado especialmente para las vacaciones de invierno. Durante el receso invernal, las familias podrán participar de diversas actividades organizadas en escenarios culturales, con entrada libre o aranceles accesibles.Toda la información actualizada sobre horarios, lugares y actividades está disponible en www.mardelplata.gob.ar/aventuraenmardelplata2026

Durante este sábado, el intendente Agustín Neme estuvo presente en la entrega de entradas para las funciones de teatro infantiles que tendrán lugar durante las vacaciones de invierno en el Teatro Radio City y el Teatro Colón. Aquellas personas que quieran adquirir entradas para los espectáculos libres en estos sitios, podrán acercarse para solicitarlas a la sede del EmturyC (Belgrano 2740) de 9 a 14.

Como parte de la propuesta, se podrá retirar un álbum de figuritas gratuito de la Selección Cultural de Mar del Plata que incluye todos los espacios participantes para ir completando a medida que se visitan. El mismo se podrá solicitar desde este miércoles en el Centro de Informes del EmturyC, ubicado en Boulevard Marítimo 2276 y a partir de hoy lunes 20 de julio también estará disponible en los distintos museos, centros culturales y teatros municipales.

Cada visita a un centro cultural será una nueva oportunidad para conocer el patrimonio, las muestras, las actividades. Como novedad, quienes encuentren la figurita del Capitán Dorado obtendrán un Pase Anual de Museos, que les permitirá el ingreso de manera gratuita durante un año a todos los museos municipales (no incluye espectáculos).

Programa Sociocultural Almacenes

Por otro lado, en el marco de las vacaciones del Programa Sociocultural Almacenes Culturales se realizarán jornadas recreativas de carácter libre y gratuito en distintos barrios de la ciudad, donde los niños y sus familias podrán disfrutar de juegos, talleres artísticos, circo, títeres y música.

Los encuentros serán a las 14 horas el miércoles 22 de julio en el Polideportivo Barrio Félix U Camet (Calle 18 y 25); el jueves 23 en la Sociedad de Fomento San Eduardo de Chapadmalal; el viernes 24 en la Asociación de Fomento Villa Primera (Don Bosco 655); y el miércoles 29 en el Faro de la Memoria Barrio Alfar; mientras que a las 15 el viernes 31 en el Comedor Barrio Las Heras (Yahaty 9065).

Asimismo, también habrá actividades en los Hogares Convivenciales el miércoles 22 a las 10.30 en el Hogar Convivencial Municipal de Jóvenes y Adolescentes “Casa de los Amigos” (Avellaneda 2920); y el lunes 27 a las 10.30 en el Hogar Convivencial Scarpati (APAND) (Ruta 2 y Berutti).