Vacaciones de invierno: las reservas en Mar del Plata arrancan bajas y el sector apuesta a las escapadas de último momento

Con el inicio de las vacaciones de invierno, la expectativa del sector turístico de Mar del Plata todavía no se traduce en reservas. A pocos días del comienzo del receso, la ocupación ronda apenas el 25%, un porcentaje que desde la Cámara Gastronómica consideran insuficiente, aunque confían en que el escenario cambie a partir de la próxima semana gracias al turismo de cercanía y las decisiones de viaje de último momento.

"Estamos en un 25% de ocupación, que no es un buen número, pero tenemos la expectativa de que vaya creciendo a medida que transcurra la primera semana", señaló Hernán Szkrohal, presidente de la Cámara Gastronómica de Mar del Plata.

El dirigente explicó que el comienzo de las vacaciones coincide con la final del Mundial 2026, un evento que, a su entender, influye directamente en la decisión de viajar. "La gente, por una cuestión de cábalas o de tradición, ve el partido con su familia. Creemos que eso está demorando las reservas", sostuvo.

Las reservas para el inicio de las vacaciones de invierno rondan el 25%, aunque el sector espera un repunte con las escapadas de último momento y el turismo de cercanía.

Al igual que ocurrió durante el fin de semana largo del 9 de Julio, el sector espera que las reservas se concreten sobre la fecha.

"Habíamos arrancado también con un 25%, pero entre el viernes y el sábado terminamos superando el 35%. Eso demuestra que hoy la metodología de reserva es instantánea, de último momento, muy condicionada por el clima y por las escapadas cortas", explicó.

En ese sentido, remarcó que las condiciones meteorológicas serán determinantes para el movimiento turístico. "Si tenemos un fin de semana con sol y temperaturas agradables, el porcentaje de ocupación aumenta notablemente. El turismo de cercanía, el que llega desde ciudades ubicadas a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, depende mucho del factor climático", afirmó.

Hernán Szkrohal, presidente de la Cámara Gastronómica de Mar del Plata.

"Los precios más bajos de los últimos 20 años"

Consultado por la competitividad de Mar del Plata frente a otros destinos turísticos, Szkrohal aseguró que la ciudad atraviesa uno de los momentos más atractivos en materia de precios.

"Estamos en los niveles de precios más bajos que recuerdo en los últimos 20 años. Hay promociones en bares, restaurantes y hoteles, e incluso muchos establecimientos mantienen valores similares o inferiores a los de la temporada de verano", aseguró.

Sin embargo, aclaró que las promociones por sí solas ya no alcanzan para impulsar el consumo. "El problema sigue estando en el salario y en lo que cuesta llegar a fin de mes. La gastronomía y el turismo pasaron a ser gastos de segunda necesidad para muchas familias. Hay un cambio en los hábitos de consumo y la gente cuida mucho más cada peso que gasta", analizó.

Desde la Cámara Gastronómica aseguran que Mar del Plata ofrece promociones y "los precios más competitivos de los últimos 20 años"

Una temporada que sigue preocupando

Más allá de las expectativas por el receso invernal, el presidente de la Cámara Gastronómica reconoció que 2026 continúa siendo un año complejo para la actividad.

"La caída que tiene hoy el sector es de aproximadamente un 30% respecto de 2025, que ya había sido un año malo. Lo importante es empezar a ver la luz al final del túnel, y eso todavía no aparece", lamentó.

Frente a ese panorama, el sector trabaja junto al Ente Municipal de Turismo y otras entidades para impulsar estrategias que permitan sostener la actividad durante todo el año.

"Ya no podemos depender solamente del verano o de un fin de semana largo. Tenemos que defender a Mar del Plata los doce meses del año. Estamos generando alianzas para ofrecer experiencias integrales, donde el turista encuentre mucho más que gastronomía, hotelería o espectáculos por separado", concluyó.