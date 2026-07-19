Accidente fatal en la Ruta 9: piden ayuda para despedir al marplatense Walter Cajal

La familia de Walter Cajal, el hombre de 41 años oriundo de Mar del Plata que perdió la vida en el trágico accidente ocurrido durante la madrugada del sábado sobre la Ruta Nacional Nº 9, inició una campaña solidaria para reunir fondos que les permitan trasladar sus restos a Santiago del Estero, donde sus seres queridos desean darle el último adiós.

El siniestro se registró alrededor de la 1.05, a la altura del kilómetro 226, en jurisdicción del partido de Ramallo, cuando un Ford Ecosport blanco perdió el control y volcó sobre el cantero central de la autopista.

Como consecuencia del violento impacto, Walter Cajal falleció en el lugar. En el vehículo también viajaban la mujer de 45 años y dos menores de 10 y 11 años, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital regional. Según se informó, todos evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas del despiste y vuelco, la familia atraviesa un nuevo y difícil momento: reunir el dinero necesario para trasladar el cuerpo de Walter hasta Santiago del Estero, donde podrán despedirlo junto a familiares y amigos.

A través de las redes sociales, allegados expresaron el profundo dolor que atraviesa la familia y compartieron numerosos mensajes de condolencias. Al mismo tiempo, difundieron un pedido de colaboración para afrontar los costos del traslado, ya que el accidente ocurrió lejos de su lugar de origen y los gastos son elevados.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo realizando un aporte al alias Abaiz.nx, cuya titular es Ana María Baiz.