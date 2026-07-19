Dos jóvenes resultaron heridos tras chocar contra un auto estacionado en avenida Colón

Dos hombres de aproximadamente 25 años resultaron heridos este domingo por la mañana luego de protagonizar un siniestro vial en avenida Colón y Uruguay.

El hecho fue reportado cerca de las 8 de la mañana y, por causas que se investigan, el vehículo en el que circulaban impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado, mano hacia Champagnat.

Como consecuencia del choque, el conductor sufrió un traumatismo en los miembros inferiores, mientras que el acompañante presentó un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Ambos fueron asistidos en el lugar por una ambulancia del Same y posteriormente trasladados a una clínica privada para recibir atención médica.

Personal policial se presentó en el lugar para hacer las pericias correspondientes y dar con las causas del hecho. No fue necesario interrumpir la circulación de autos.