La emotiva despedida a Gerónimo González con un fuerte mensaje sobre salud mental: "No dudes en buscar ayuda"

Tras la confirmación de la muerte de Gerónimo González, el joven de 22 años que era intensamente buscado desde el 10 de julio, familiares, amigos e instituciones que lo acompañaron durante su vida expresaron su profundo pesar y aprovecharon el doloroso momento para reforzar un mensaje que consideran fundamental: la importancia de cuidar la salud mental y pedir ayuda ante situaciones de crisis.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), donde Gerónimo cursaba sus estudios, lo despidieron con un sentido mensaje. "Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento, en el que ninguna palabra será suficiente", expresaron.

En Mar del Plata funciona la línea gratuita de Salud Mental 109, disponible las 24 horas.

En la misma publicación, la institución puso el foco en la necesidad de visibilizar la salud mental y de acudir a los recursos disponibles cuando una persona atraviesa un momento difícil. "En situaciones como esta se vuelve imperioso remarcar la necesidad de darle a la salud mental la importancia que merece. Si vos o alguien que conocés está pasando por una situación difícil, no dudes en buscar ayuda. Recordá que se encuentra disponible la línea gratuita de atención en Salud Mental, las 24 horas todos los días del año, marcando el 109", indicaron.

También se pronunció la Asociación Abrazando la Vida, que acompaña a personas y familias atravesadas por este tipo de situaciones. "En estos momentos tan difíciles no hay palabras que calmen el sufrimiento. Desde nuestra asociación estamos para sostenerlos desde el respeto, escucharlos cuando lo necesiten y ayudarlos a transitar este camino tan duro", manifestaron.

En ese sentido, desde la organización recordaron que nadie tiene por qué afrontar una crisis emocional en soledad y remarcaron la importancia de pedir ayuda a tiempo. Para quienes atraviesan una situación de este tipo o conocen a alguien con pensamientos suicidas, en Mar del Plata funciona la línea gratuita de Salud Mental 109, disponible las 24 horas. También se puede llamar al 911 en caso de emergencia, comunicarse con el CAS al 0800-345-1435 (de 8 a 00), recurrir a la Asociación Abrazando la Vida para grupos de ayuda mutua de posvención, a Empesares para grupos terapéuticos o ingresar a Hablemos de Suicidio, donde se ofrece acompañamiento a través de operadores y grupos de apoyo.