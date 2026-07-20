Polémica: una empresa textil se adelantó y estampó las cuatro estrellas en vano

El escudo que no fue: la Argentina deberá esperar al menos hasta 2030 por la cuarta.

Una reconocida empresa textil de la provincia de Buenos Aires cometió un error imperdonable en la antesala de la final entre Argentina y España: fabricó una serie de camisetas de la Selección Argentina con las cuatro estrellas bordadas sobre el escudo.

Las imágenes fueron compartidas por el propio responsable de la fábrica a través de redes sociales, en un video donde aseguraba que ya se encontraba listo "para el lunes" —o sea, el día siguiente al duelo decisivo— con lo que hubiese sido el flamante escudo tetracampeón del mundo. Sin embargo, el resultado no fue el deseado y el video comenzó a viralizarse como un presagio de mal augurio.

En definitiva, la Scaloneta no pudo imponerse ante el poderío español y la tanda de remeras con las cuatro estrellas no pudieron ser comercializadas como lo imaginaba el empresario textil, quien pecó de optimista, en la previa a la final en Nueva Jersey.

Como era de esperarse, la reacción en redes sociales fue verdaderamente reacia al video compartido por la empresa de indumentaria. "No mufen", rezaban la mayoría de los comentarios en la antesala. Pero los peores llegarían después de la dura derrota, cuando el posteo comenzó a viralizarse con mayor fuerza.

También abrió un interesante debate entre la lógica mercantilista y la cultura futbolera argentina, fiel creyente de que cualquier gesto anticipado puede invocar a la mala fortuna o contribuir a que suceda exactamente lo contrario a lo mencionado. En este caso, la discusión fue ganada por la segunda de las opciones.

Por ahora, la camiseta con las cuatro estrellas tendrá que esperar al menos cuatro años para volver a salir a la luz, con la esperanza de que entonces pueda lucirse con orgullo y no quedar relegada al fondo de un galpón.