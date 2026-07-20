La cruel broma de un piloto español: hizo creer a los argentinos que eran campeones del mundo

Uno de los pasajeros, fanático de la Scaloneta, no podía salir de su asombro ante la noticia... que finalmente era falsa.

El día después de la obtención del campeonato del mundo por parte de España ante la selección argentina sigue dejando repercusiones en redes sociales. En este caso, un piloto de avión español fue protagonista de uno de los momentos más controversiales.

Un grupo de argentinos que viajaba en un vuelo internacional mientras se disputaba la final en Nueva Jersey fue víctima de una broma pesada por parte del comandante. Al momento de anunciar el resultado del encuentro, utilizó una frase ambigua que hizo creer a los pasajeros que la Argentina se había consagrado campeona.

Por los parlantes, el piloto decidió darle la "enhorabuena" a los argentinos presentes en el avión... pero por el subcampeonato. Sin embargo, el anuncio inicial desató la euforia y muchos no advirtieron el detalle de que el campeón del mundo había sido España.

“Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, expresó el comandante, ante la expectativa de los pasajeros.

La frase que terminó de desatar el descontrol llegó segundos después:

“Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos... por el subcampeonato”.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, especialmente en la comunidad española de 𝕏 (exTwitter), donde muchos usuarios compartieron las imágenes para burlarse de la reacción de los argentinos. Los gritos, aplausos y festejos iniciales habían sido completamente en vano.

Las imágenes generaron un fuerte rechazo entre usuarios argentinos, que calificaron el episodio como "una broma de mal gusto" y cuestionaron la actitud del piloto, al considerar que no tuvo en cuenta la importancia cultural que tiene el fútbol en el país.

Hasta el momento, no trascendió cuál era la aerolínea ni el destino del vuelo. Tampoco hubo un pronunciamiento oficial sobre el episodio, que despertó críticas por la manera en la que se comunicó el resultado, generando falsas expectativas entre los hinchas de la Albiceleste.