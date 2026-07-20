El "palito" de Lautaro Martínez: "Me hubiera gustado ayudar adentro de la cancha"

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, lanzó un mensaje polémico tras no disputar ningún minuto en la final perdida frente a España: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno".

De a poco, los futbolistas de la Scaloneta comienzan a dejar su balance del mundial, en el que agradecen a la gente, lamentan haber quedado tan cerca y expresan el orgullo que les genera siempre competir. Sin embargo, el goleador que no pudo entrar contra España, por las lesiones de los compañeros y la forma en la que se dio el partido, dejó ese mensaje que no pasó desapercibido y generó controversia.

También se mostró agradecido con el apoyo en todo el camino de la competencia: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país". A su vez, el "Toro" se lamentó por la derrota: "Lo intentamos; por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio".