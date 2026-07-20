El "palito" de Lautaro Martínez: "Me hubiera gustado ayudar adentro de la cancha"
Uno de los goleadores de la Selección, que no vio minutos en la final contra España, se expresó en redes sociales y dejó un mensaje sugestivo que se viralizó rápidamente.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, lanzó un mensaje polémico tras no disputar ningún minuto en la final perdida frente a España: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno".
De a poco, los futbolistas de la Scaloneta comienzan a dejar su balance del mundial, en el que agradecen a la gente, lamentan haber quedado tan cerca y expresan el orgullo que les genera siempre competir. Sin embargo, el goleador que no pudo entrar contra España, por las lesiones de los compañeros y la forma en la que se dio el partido, dejó ese mensaje que no pasó desapercibido y generó controversia.
También se mostró agradecido con el apoyo en todo el camino de la competencia: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país". A su vez, el "Toro" se lamentó por la derrota: "Lo intentamos; por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio".
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