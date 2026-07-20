La mujer que chocó y atropelló a dos personas en pleno centro manejaba con una licencia falsa

Una mujer de 54 años fue aprehendida luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de Catamarca y Moreno, donde un hombre de 52 años resultó con diversas lesiones, al confirmar que tenía una licencia de conducir presuntamente apócrifa.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató que un Peugeot 206 embistió a la víctima, quien sufrió politraumatismos y fue asistida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), siendo posteriormente trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Mientras que personal de Tránsito Municipal secuestró el vehículo por carecer de documentación habilitante, desde la fiscalía ordenaron la aprehensión por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público.

Las autoridades judiciales ordenaron su traslado a la Unidad Penal N.º 50 y la notificación de la formación de la causa.