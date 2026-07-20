Robaron y prendieron fuego un salón de eventos: habían desconectado las cámaras y la alarma antes del incendio

Un incendio destruyó gran parte de un salón de eventos en la ciudad de Paraná durante la madrugada del domingo. Los propietarios del emprendimiento familiar confirmaron que fue un ataque premeditado: los delincuentes ingresaron al lugar, desconectaron las cámaras de seguridad y el sistema de alarma para no dejar rastros, robaron distintos elementos y luego prendieron fuego las instalaciones.

Según replicó El Once, el operativo de los Bomberos Voluntarios de Paraná se extendió por más de una hora para controlar las llamas y evitar que se propagaran a construcciones vecinas, pero las pérdidas fueron totales en el salón Malabia Eventos.

El operativo de los Bomberos Voluntarios de Paraná se extendió por más de una hora.

Este lunes, aún conmocionados, los propietarios brindaron nuevos detalles del hecho a los medios locales. Confirmaron que los delincuentes intentaron llevarse distintos equipos del salón e incluso robaron las canillas de los baños. Parte de los objetos sustraídos fue hallada abandonada en un terreno lindero, lo que hace presumir a los dueños que los autores tenían previsto regresar para retirarlos posteriormente.

El mayor daño, sin embargo, fue el provocado por el fuego. Las llamas afectaron gran parte del techo del galpón de aproximadamente 40 por 30 metros, destruyendo camas elásticas, peloteros, muebles, dos equipos de aire acondicionado y gran parte del mobiliario. Antes de definir los pasos a seguir, deberán evaluar el estado estructural del edificio.

Cierre indefinido y devolución de señas

Como consecuencia de las pérdidas, Malabia Eventos permanecerá cerrado por tiempo indeterminado. Los propietarios deberán devolver las señas correspondientes a las reservas que ya habían sido tomadas para distintos eventos, los cuales no podrán realizarse por los daños en el lugar.

Pese al duro golpe, los dueños agradecieron el rápido accionar de la Policía, los Bomberos Voluntarios y los vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el incendio y colaboraron desde los primeros momentos para contener la emergencia.