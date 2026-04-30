Tensión: se incendia una vivienda sobre la avenida Libertad

Incendio sobre la avenida Libertad en el barrio 9 de Julio.

Un incendio en una vivienda ubicada sobre la avenida Libertad casi a la altura de la intersección con la calle República del Líbano mantiene ocupado a un equipo de Bomberos, que en este momento intenta controlar el fuego.

Aún no se sabe cómo se originaron las llamas, pero el operativo de combate del fuego se montó tras un llamado a emergencias. Los bomberos intentan ingresar a la vivienda, en un segundo piso, por el frente.

Vecinos que circulaban por allí grabaron videos donde puede observarse cómo el incendio tomó por completo al departamento, mientras se despliega el operativo de control.

En esa línea, en las imágenes también se puede ver cómo un bombero intenta ingresar a la vivienda por la ventana, subiendo por una escalera montada en la vereda.



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