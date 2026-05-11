Tensión en la calle Córdoba por el incendio de un lavadero

Momentos de extra tensión se vivieron este lunes por la tarde en la calle Córdoba, donde se concentran numerosos locales comerciales y gastronómicos, tras el incendio de un lavadero de ropa a pocas metros de un reconocido supermercado de la ciudad.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el siniestro se registró alrededor de las 19:40 cuando, por motivos que son materia de investigación, se originó un incendio en el interior de un local ubicado en Córdoba al 3600, entre las calles Saavedra y Quintana, en el límite de los barrios Primera Junta y San José.

El local funciona a metros de un famoso supermercado.

Tras un llamado al 911, personal del cuartel de Bomberos centro arribó al lugar y sofocó las llamas, evitando así la propagación a los departamentos ubicados arriba del comercio, en el primer piso de la edificación.

Según pudo saber este medio, producto del siniestro se registraron daños en seis equipos lavarropas y ahumamiento generalizado. La propietaria del lugar no cuenta con seguro del local. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos por lo que solo hubo que lamentar daños materiales.

El tránsito estuvo cortado en la zona.

Personal del Comando de Patrullas procedió al corte de tránsito de las calles Córdoba y Quintana, desviando el tránsito de la zona.