"Otra vez el pirómano de La Perla": un nuevo incendio intencionado preocupa a los vecinos

Esta vez el ataque ocurrió en 20 de Septiembre al 1100, en La Perla.

En la madrugada de este martes se volvió a registrar un nuevo ataque del presunto pirómano en Mar del Plata, que esta vez incendió un contenedor de basura en La Perla y generó preocupación en los vecinos.

Según manifestaron los frentistas a 0223, en los últimos meses "se vienen repitiendo estos incidentes" y en las filmaciones "siempre" se observa al mismo responsable, que se trataría de una persona en situación de calle, "prendiendo fuego en los contenedores".

El reciente episodio ocurrió en un depósito ubicado en 20 de Septiembre al 1100, entre 11 de Septiembre y Balcarce, y el siniestro provocó máxima tensión en la zona, debido a que a su lado se encuentra un árbol al que las llamas se podrían haber propagado.

Además, los vecinos denunciaron que intentaron comunicarse hasta ocho veces con Bomberos, que "nunca atendieron", de acuerdo al testimonio.

Sin embargo, fueron efectivos policiales quienes se presentaron en el lugar para advertir sobre el incidente y conseguir que acuda una dotación para extinguir el fuego.

El hecho anterior sucedió el lunes 8 de junio, aunque en la zona de la Vieja Terminal. Un contenedor ubicado en una esquina ardió minutos antes de las 21 y fue un patrullero de la Policía el que asistió ante la denuncia de los vecinos.

La escena se reitera desde hace tiempo y preocupa a los habitantes de distintos barrios. Previamente, en Nueva Pompeya y Villa Primera también fueron incendiados dos contenedores y un cesto de residuos.