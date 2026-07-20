Imperdible descuento en carnicerías con Cuenta DNI este lunes
Durante todo el mes de julio, los usuarios de la billetera digital podrán seguir ahorrando en carnes y alimentos esenciales gracias a la promoción vigente en negocios de cercanía, con un tope semanal unificado de $6.000.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En julio de 2026, las carnicerías, granjas y pescaderías barriales continuarán operando bajo el programa de beneficios que ofrece Cuenta DNI, permitiendo a los usuarios de esta billetera digital mantener un ahorro constante en la compra de carnes y alimentos de primera necesidad durante todo el invierno.
Esta promoción está diseñada para incentivar las compras en los comercios de cercanía durante la semana hábil, de lunes a viernes, evitando que los usuarios concentren sus gastos únicamente los fines de semana. Así, se fomenta un consumo más distribuido y accesible para los vecinos.
Un aspecto clave del programa es que, al formar parte del rubro de comercios de cercanía, el tope de descuento semanal de $6.000 se unifica. Esto implica que el límite se comparte entre las compras realizadas en la carnicería, el almacén, la fiambrería o la verdulería del barrio, facilitando un mayor control y aprovechamiento del beneficio.
Para acceder automáticamente al descuento, los usuarios solo deben realizar el pago con Cuenta DNI en cualquier carnicería minorista o granja adherida al programa de Banco Provincia, sin trámites adicionales.
Todos los descuentos de julio
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- Comercios de cercanía (Carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 semanales, consumiendo $30.000.
- Gastronomía: 25% de descuento todos los días. El nuevo tope aumenta a $10.000 por semana, el cual se alcanza con un consumo de $40.000.
- YPF Full (Gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El nuevo tope sube a $10.000 por fin de semana (se alcanza con $40.000 en consumos). Importante: este beneficio no aplica para la compra de combustibles.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Con un tope de $6.000 por semana por persona, alcanzable con compras de $15.000.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días. Cuenta con un tope unificado de $18.000 por mes, que se rinde con $45.000 de consumo.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales (se alcanza con $15.000).
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. El tope mensual es de $15.000, alcanzable con $50.000 en consumos.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
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