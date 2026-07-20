Imperdible descuento en carnicerías con Cuenta DNI este lunes

La billetera virtual del Banco Provincia tiene descuentos durante todo julio.

En julio de 2026, las carnicerías, granjas y pescaderías barriales continuarán operando bajo el programa de beneficios que ofrece Cuenta DNI, permitiendo a los usuarios de esta billetera digital mantener un ahorro constante en la compra de carnes y alimentos de primera necesidad durante todo el invierno.

Durante todo el mes de julio, los usuarios de la billetera digital podrán seguir ahorrando en carnes y alimentos esenciales gracias a la promoción vigente en negocios de cercanía, con un tope semanal unificado de $6.000.

Esta promoción está diseñada para incentivar las compras en los comercios de cercanía durante la semana hábil, de lunes a viernes, evitando que los usuarios concentren sus gastos únicamente los fines de semana. Así, se fomenta un consumo más distribuido y accesible para los vecinos.

Un aspecto clave del programa es que, al formar parte del rubro de comercios de cercanía, el tope de descuento semanal de $6.000 se unifica. Esto implica que el límite se comparte entre las compras realizadas en la carnicería, el almacén, la fiambrería o la verdulería del barrio, facilitando un mayor control y aprovechamiento del beneficio.

La billetera virtual del Banco Provincia tiene descuentos durante todo julio.

Para acceder automáticamente al descuento, los usuarios solo deben realizar el pago con Cuenta DNI en cualquier carnicería minorista o granja adherida al programa de Banco Provincia, sin trámites adicionales.

Todos los descuentos de julio