Misterio por la desaparición de una pareja que dejó a su hijo de 2 años con su abuela

Autoridades judiciales y de la policía de la provincia de Buenos Aires solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Mercedes Noemí Ojeda, de 22 años, y a Gabriel Emanuel Romero, de 31, quienes permanecen desaparecidos desde fines de junio y no mantienen contacto con sus familiares.

La investigación se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de Villa Gesell, que interviene en una causa caratulada como “averiguación de paradero”.

A Córdoba el pasado 29 de mayo

De acuerdo con los datos reunidos durante la investigación, la pareja se trasladó a la provincia de Córdoba el pasado 29 de mayo, luego de dejar a su hijo de 2 años al cuidado de su abuela materna.

El último contacto registrado con la familia ocurrió el 26 de junio, cuando la madre de Ojeda logró comunicarse telefónicamente con su hija.

Durante esa conversación, la joven no precisó el lugar en el que se encontraba y, desde entonces, no volvió a establecer contacto, al igual que Romero.

Falta de noticias y búsqueda de paraderos

La falta de noticias durante varias semanas motivó la intervención de la Justicia y el pedido de colaboración a la comunidad para intentar establecer el paradero de ambos y determinar su situación.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que cuente con información que pueda resultar de utilidad para la investigación se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede contribuir al avance de la búsqueda.

Las características físicas de Mercedes y Gabriel

Mercedes mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura delgada, tez blanca y cabello rubio lacio. La última vez que fue vista vestía una campera negra, pantalón cargo negro y zapatillas grises.

Gabriel Emanuel Romero mide alrededor de 1,80 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y cabello corto negro.