La empresa fue multada tras negarse a cambiar un par de zapatillas usadas a una clienta, y ahora enfrenta un embargo por incumplimiento.

Una cadena deportiva fue sancionada con una multa de $10 millones luego de negarse a cambiar unas zapatillas a una clienta de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue confirmada por Sabrina Utreras Montes, directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) local.

El conflicto comenzó en julio de 2023, cuando una vecina de San Pedro adquirió un par de zapatillas por $33.999 con la intención de regalarlas. Antes de la compra, la clienta consultó si podría efectuar un cambio en caso de que el talle no le quedara bien, recibiendo una respuesta afirmativa. Sin embargo, al intentar realizar la devolución, la empresa rechazó el cambio argumentando que el calzado había sido usado.

La directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Sabrina Utreras Montes.

Ante la negativa, la consumidora presentó un reclamo ante la OMIC, que inició el procedimiento previsto por la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicó Utreras Montes, la firma fue notificada en cuatro ocasiones mediante carta documento: para participar en una conciliación, luego en una segunda intimación, y finalmente durante el proceso sancionatorio, sin que respondiera en ninguna de esas instancias.

Tras concluir el trámite administrativo, el Juzgado Municipal de Faltas impuso a la empresa una multa equivalente a 30 salarios mínimos vigentes, es decir, $10 millones, además de ordenar el pago de $400.000 a la denunciante como compensación por daño directo, monto que representa el valor actualizado del mismo modelo de zapatillas.

El Municipio de San Pedro actuó de mediador.

Al no haber abonado la multa, el Municipio inició la ejecución judicial mediante apremio a través de la Asesoría Letrada, lo que derivó en el embargo de una cuenta bancaria de la empresa. Esta medida se hizo pública en los últimos días.

En ese marco, la directora de la OMIC destacó que este caso es un claro ejemplo de la importancia de mantener los reclamos hasta obtener una resolución definitiva. "Muchas veces las empresas no responden las notificaciones administrativas y recién toman dimensión del conflicto cuando se inicia la ejecución judicial", señaló Utreras Montes.

La funcionaria agregó que la sanción administrativa podría haber sido impugnada mediante una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa, pero la empresa nunca utilizó esa vía, dejando firme la multa impuesta por el Juzgado de Faltas.