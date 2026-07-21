Este martes se dieron a conocer las condenas contra dos hombres implicados en una causa por fabricación de pastillas de droga sintética y cultivo masivo de marihuana en Mar del Plata. La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, bajo la dirección del fiscal federal Santiago Eyherabide.

Los acusados fueron hallados responsables de cultivar y poseer más de 800 plantas y plantines de marihuana con fines de comercialización, incautados en dos domicilios de la ciudad balnearia el pasado 19 de marzo. Uno de ellos fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión por cultivo y tenencia con fines de venta, además de coautoría en la fabricación de pastillas sintéticas. El segundo recibió una pena de 4 años y 6 meses por cultivo y tenencia de un arma de guerra.

Compraban piezas en China para hacer éxtasis y cultivaban 800 plantas de marihuana en Mar del Plata: los condenaron

El caso avanzó rápidamente y se resolvió en menos de ocho meses mediante un acuerdo pleno homologado por el juez de Garantías Santiago Inchausti. Además, un tercer implicado quedó con la suspensión del proceso a prueba por un período de dos años, debiendo cumplir reglas de conducta y entregar al Estado 1.700 dólares incautados.

La investigación comenzó tras la detección de dos encomiendas provenientes de Shanghái con destino a Mar del Plata, que contenían piezas metálicas para la fabricación de pastillas, posiblemente éxtasis. Estas encomiendas fueron interceptadas por la Dirección Narcotráfico Metropolitana de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Un tercer envío con el mismo destinatario terminó por desencadenar la denuncia presentada ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en noviembre de 2025, que derivó el caso a la Unidad Fiscal Mar del Plata.

La intervención del personal de Arca fue fundamental.

Según la denuncia, las encomiendas estaban dirigidas a una mujer que las recibió en su trabajo y se las entregó a su pareja, quien luego las pasó al segundo acusado. La Oficina de Narcocriminalidad reunió pruebas suficientes para ordenar allanamientos en varios domicilios, logrando desmantelar la producción y comercio ilegal de estupefacientes.

Durante los procedimientos del 19 de marzo, en un domicilio vinculado al acusado. en la zona portuaria se incautaron 112 plantas y 204 plantines de marihuana. En su vivienda del barrio Playa Grande se hallaron más de 200 gramos de una sustancia con cannabinoides lista para la venta y una camioneta de alta gama que fue decomisada. En otro domicilio, a cargo del imputado, se encontraron 277 plantas adultas y 220 plantines de marihuana, además de un arma de guerra calibre 38 largo.

Pedían a China los productos para la fabricación de éxtasis. Foto de archivo, ilustrativa.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación consideró que ambos habían conspirado para producir estupefacientes, adquiriendo insumos metálicos para la fabricación de pastillas de éxtasis mediante compras internacionales, conforme al artículo 29 bis de la Ley 23.737.

Finalmente, el acuerdo pleno permitió que uno de los sujetos recibiera una multa de 50 unidades fijas, equivalentes a $4.624.100, y que el otro fuera multado con 60 unidades, equivalentes a $5.548.920, además del pago de las costas del proceso. Estos fallos buscan desarticular redes de narcotráfico y frenar la producción y distribución de drogas sintéticas y marihuana en la región.