En la madrugada de este lunes, un colectivo de larga distancia que se dirigía desde Córdoba hacia Mar del Plata volcó en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 177, próximo a Gobernador Castro, en el partido de San Pedro.

Alrededor de 50 pasajeros viajaban en el micro perteneciente a la empresa Buses Lep cuando ocurrió el siniestro. La mayoría se encontraba descansando en el momento del vuelco, que terminó con el vehículo volcado sobre el cantero central de la autovía.

Como consecuencia, más de 40 personas resultaron heridas. Al menos 45 fueron trasladadas al Hospital Municipal Emilio Ruffa de San Pedro, donde recibieron atención médica. La mayoría presentaba heridas leves, politraumatismos y algunas fracturas en miembros superiores.

Sin embargo, uno de los pasajeros sufrió un fuerte golpe en la zona abdominal que requirió una intervención quirúrgica urgente. Este paciente fue operado para tratar las lesiones graves que sufrió en el accidente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal de emergencias y peritos de Policía Científica, quienes investigan las causas del vuelco. Según los primeros indicios, se está evaluando si el accidente se produjo por una maniobra incorrecta o si el conductor, un hombre de 43 años, pudo haberse quedado dormido mientras conducía.

El operativo de asistencia contó con ambulancias y equipos de emergencia provenientes de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, que colaboraron en la atención y traslado de los heridos, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Nicolás, que continuará con las pericias para esclarecer el origen del siniestro.