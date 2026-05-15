Cayó en un control vial en ruta 11 una prófuga buscada por comercializar drogas

La mujer de 46 años detenida en ruta 11 por una causa del 2022.

Una mujer con pedido de captura activo por una causa vinculada al narcotráfico fue detenida durante un operativo de control vehicular realizado por personal del destacamento vial de Pinamar sobre ruta 11.

El procedimiento se llevó adelante a la altura del kilómetro 393, donde efectivos policiales interceptaron un Volkswagen Suran en el que viajaban dos personas oriundas de La Matanza.

Según se informó oficialmente, al identificar a la acompañante, los agentes constataron que sobre ella pesaba una captura activa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado de Garantías N°1 de La Matanza.

La mujer, de 46 años y nacionalidad paraguaya, registraba el pedido judicial desde abril de 2022.

La detenida por una causa de comercialización de drogas con génesis en La Matanza.

Tras mantener comunicación con el magistrado interviniente, la Justicia dispuso la detención de la imputada y se solicitó cupo para su alojamiento.

Las actuaciones quedaron a cargo del destacamento vial Pinamar a cargo del Subcomisario Joaquín Planells dependiente de la Jefatura de Zona Vial La Costa bajo el mando del comisario mayor Javier Fiscella, jefe del departamento de la policía vial bonaerense en la región.