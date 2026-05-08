Tres allanamientos simultáneos por venta de drogas: detienen a una pareja e incautan cocaína y marihuana

La policía bonaerense en uno de los allanamientos realizados en la ciudad de Villa Gesell.

Personal de la policía bonaerense del área de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas llevó adelante tres allanamientos durante la noche de este jueves en el barrio Industrial de la ciudad de Villa Gesell. Los operativos se desarrollaron en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes iniciada meses atrás.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo del juez David Mancinelli, a pedido de la titular de la ayudantía fiscal de estupefacientes de Villa Gesell, Carina Galante, dependiente de la UFI N°3 del Departamento Judicial Dolores, encabezada por el fiscal Marcos Scoccimarro.

Como resultado de los operativos, efectivos policiales detuvieron a una mujer de 20 años y a un hombre de 34, ambos de nacionalidad argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El sujeto detenido en Villa Gesell acusado de vender drogas.

Además, durante los allanamientos se logró la incautación de marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza digital y otros elementos que serían utilizados para la comercialización de sustancias estupefacientes.

Fuentes judiciales indicaron que los detenidos serán indagados por la fiscalía interviniente, mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la actividad delictiva en la zona.