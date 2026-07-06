Indignación en Miramar: hallaron pingüinos muertos en la playa con marcas de cuatriciclos

Una familia encontró cuatro ejemplares de pingüino de Magallanes muertos en una playa de Miramar, detrás del Bosque Energético. El hallazgo se produjo mientras paseaban por la zona y generó preocupación por el estado en el que se encontraban los animales.

Según relataron, en el lugar había circulación de cuatriciclos y también observaron un camión de gran porte. Al acercarse, descubrieron que los cuatro pingüinos estaban aplastados y presentaban signos compatibles con haber sido atropellados.

"Es una lástima porque no es que murieron por causas naturales, sino que están aplastados. Tienen marcas de ruedas de camiones y cuatriciclos que estuvieron por acá", contó a 0223 una de las personas que registró la escena en un video.

El hallazgo sorprendió a quienes recorrían el lugar, que denunciaron que no hay controles en la zona y los vehículos circulan sin cautela. "Así debe haber muchos más y es una lástima", reveló.

Los pingüinos de Magallanes suelen salir del mar para descansar en la costa antes de regresar nuevamente al agua, por lo que la presencia de rodados en las playas representa un riesgo para la especie.

Muchas veces es común encontrar a este tipo de ejemplares aunque en los últimos años incrementó la cantidad de jóvenes que aparecen muertos. "Se produce una migración: cuando termina la reproducción, que ya son juveniles o adultos, emigran hacia la zona del norte, en frente a Brasil, donde se alimentan, y luego para agosto vuelven a las pingüineras. Desde hace algunos años, se vienen registrando salidas de animales que están muy flacos o directamente enfermos. La mayoría tienen estas características: son juveniles y extremadamente flacos”, señalaron en su momento desde Fauna Argentina.