Se burló de Argentina y desató una ola de críticas: fans de Rosalía devuelven las entradas para sus shows

Rosalía se vio envuelta en un fuerte escándalo en Argentina después de compartir en sus redes sociales un video de Mía Khalifa tras la consagración de España en la final del Mundial 2026.

En el video, se ve a la influencer en el balcón de su departamento en Nueva York con la canción "La perla", de Rosalía, como sonido ambiente. "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", escribió Khalifa junto a las imágenes. Cabe remarcar que ese término lo utilizan de manera despectiva y, en este caso, para referirse a los argentinos.

El gesto fue interpretado por miles de usuarios como una burla hacia Argentina, los hinchas y la Selección, y desató una catarata de críticas, decepciones y mensajes en redes. Incluso, provocó que algunos fanáticos pusieron en venta sus propias entradas para los próximos conciertos de Rosalía en Buenos Aires.

"Que festeje el triunfo de su país está perfecto, pero compartir un video que trata a los argentinos de 'perlas' es otra cosa", "Bien que se llenó los bolsillos en Argentina", "Después le encanta cantar sobre Buenos Aires y ahora comparte esto" y "No merece que la reciban como siempre", son algunos de los mensajes que aparecieron en las redes sociales.

Hubo otros fans de Rosalia que propusieron ir a los shows del Movistar Arena con carteles alusivos a los hechos, repudiando su gesto. Para unos pocos, todavía resta que la cantante salga a aclarar lo sucedido.