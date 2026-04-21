Empata la inflación: oficializan el primer aumento salarial del año para los municipales

Los empleados municipales percibirán un aumento del 9,4% en los haberes de abril, que se pagarán en mayo, en sintonía con la inflación minorista registrada en el primer trimestre de 2026, según una resolución dada a conocer en las últimas horas por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.

La Resolución 101/26, firmada por el secretario Mauro Martinelli, confirmó la primera actualización salarial del año para los agentes de la comuna, equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, que fue del 9,4% en el primer trimestre.

Según la paritaria firmada con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) a fines de 2025, durante los primeros días de la gestión a cargo de Agustín Neme, para este año se prevén cuatro actualizaciones salariales, para las cuales se tomará la inflación minorista acumulada en cada trimestre.

La paritaria traza un año de baja conflictividad, aunque el Ejecutivo mira con atención la evolución de la inflación.

El acuerdo les permitirá a los municipales una mejora real del salario, ya que en el primer y tercer trimestre el aumento será equivalente al IPC, mientras que en el segundo y cuarto trimestre la actualización será de un 50% por encima del índice.

El escenario económico expone las complejidades que tendrá para el gobierno el cumplimiento de la paritaria en caso de que la inflación se mantenga por encima de las proyecciones. De hecho, el Presupuesto 2026 fue calculado en base a una inflación del 10,5% pautada por el Ministerio de Economía de Luis Caputo, una previsión que prácticamente se esfumó en los primeros tres meses del año.

Durante el primer tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025, el propio oficialismo reconoció el impacto que tuvo en las finanzas municipales la inflación registrada ese año, en el cual la paritaria fue de la mano del IPC. El concejal Fernando Muro explicó que se preveía una inflación del 18,5%, pero finalmente fue del 31%, lo que repercutió directamente en el gasto salarial.