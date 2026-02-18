Más sectores se suman al paro: los empleados municipales también marchan contra la reforma laboral

Mientras se aguardan precisiones de otros sectores claves, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon informó en un comunicado que se adherirá al paro general de este jueves convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral.

Por su lado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel local se reunirá hasta las 18 de este miércoles para definir si mañana funcionarán los colectivos, a la vez que la Asociación Bancaria seccional Mar del Plata y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) confirmaron esta tarde su adhesión a la medida de fuerza nacional.

Puntualmente acerca de la decisión tomada por el STM, la noticia fue confirmada por mediante un texto dirigido a los diputados nacionales. "En este momento histórico decisivo para la Nación, interpelamos a cada legislador y legisladora que se dice representante del pueblo y de los trabajadores, para que esté a la altura de su mandato popular", expresaron.

En el mismo sentido, señalaron que "ser fiel a la historia, a la ideología y al legado no es una consigna vacía", sino que significa "ser fiel a la democracia, a la familia trabajadora, a los humildes y a la Patria", por lo que les exigieron "que representen a quienes deben amparar y proteger", que son "los jubilados, los estudiantes, los niños, los enfermos y a cada trabajador de nuestra tierra".

Una masiva movilización le hizo frente a la reforma laboral el miércoles anterior en Mar del Plata.

"Desde la CGT y desde cada gremio organizado, debemos recordarles una verdad irrefutable. Ustedes son representantes del pueblo, y el pueblo no es la casta. El pueblo es la mayoría trabajadora, la que produce, la que sostiene el país y la que no especula. Advertimos con claridad: si no están a la altura de las circunstancias, el pueblo se los hará recordar", apuntaron en el mensaje.

En última instancia, remarcaron que serán "fieles a los trabajadores, las familias y a la historia", y advirtieron: "Si su voto va en contra de nuestros representados, si votan contra los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, los niños y la Patria, quedará en evidencia que han elegido darle la espalda al pueblo al que dicen representar. La historia honra a los próceres, pero también señala sin olvido a la verdadera casta, aquella que, a la hora de votar, le dio la espalda al pueblo".

Junto a las centrales obreras y organizaciones sociales, concentrarán este jueves a las 16:30 en la Plaza Rocha, ubicada en la avenida Luro y 14 de Julio, y se sumarán a la movilización, al igual que ocurrió el miércoles pasado.