El papá de "Dibu" Martínez regresó a la ciudad y habló del futuro del arquero: ¿Viene a Mar del Plata?

La familia de Emiliano "Dibu" Martínez volvió a Mar del Plata y, sin bajar del vehículo que conducía, Alberto, padre del arquero de la Selección Argentina, evitó detalles de lo que será el futuro de su hijo, que generó suspicacias luego de una publicación en la que decía que er momento de pensar "si seguir o no" en el equipo nacional.

Lo más importante, es que "Beto" recalcó que "dentro de todo, él está bien porque sabe que se trabajó de la mejor manera. Sabe que se llegó a la final muy bien, los chicos dieron todo lo que tenían para dar, Tagliafico salió rengo,“Cuti” Romero y Lisandro Martínez se lastimaron”.

Respecto al fuuro y la frase "queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", fue contundente y no dejó que se le escapara nada: "Eso no me lo pregunten a mí, soy el padre, él tendrá que decidir sus cosas, tiene 33 años", espetó.

Por último, abrió la puerta para que el arquero subcampeón del mundo venga a su ciudad natal. "No puedo decir si Emiliano viene a Mar del Plata, pero saben que soy mentiroso", dijo, generando una expectativa por la posible llegada del "Dibu", uno de los jugadores más queridos de la Selección.