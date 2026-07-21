La emotiva carta de Mandinha, la esposa del "Dibu" Martínez, tras la final del Mundial: "Nunca te quejaste"

Después de una final que dejó a Argentina sin la copa pero con el orgullo intacto, Mandinha, la esposa del arquero marplatense Emiliano Martínez, compartió en sus redes sociales una emotiva carta en dos partes en la que confesó algunos detalles de la preparación de Dibu y agradeció al pueblo argentino por el apoyo.

En el mensaje dedicado al Dibu, Mandinha reveló más detalles detalles de cómo llegó Dibu a la cita de México, Estados Unidos y Canadá 2026: el arquero sufrió una lesión en el dedo que lo puso al borde de perderse el torneo. "Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto", escribió.

Describió las semanas previas como un período lleno de "radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración". Los médicos recomendaban la cirugía, sabiendo que operarse significaba casi con certeza perderse el torneo. La decisión fue apostar a la recuperación: "Confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser".

“Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera”: el conmovedor mensaje de Mandinha Martínez para el Dibu tras el Mundial

Esa recuperación tuvo un capítulo marplatense: dos coterráneos del Dibu crearon protectores especiales para que pudiera jugar pese a la lesión, una historia que 0223 contó en detalle semanas atrás.

Lo que vino después es historia conocida. Martínez se convirtió en el arquero con mayor cantidad de atajadas en la final, con 11 intervenciones en el partido ante España que Argentina perdió 1-0. "Pero nunca te quejaste", cerró Mandinha en esa parte del mensaje.

"Este país es realmente especial", valoró la esposa del jugador.

"Este país es realmente especial"

En la segunda parte de su publicación, Mandinha dirigió sus palabras al pueblo argentino, aclarando desde el inicio su lugar: "Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos son argentinos".

Y describió cómo vivió el Mundial desde adentro: "Durante este Mundial, canté con ustedes. Lloré con ustedes. Celebré con ustedes. Sufrí con ustedes. Sentí cada emoción a su lado".

"Dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha", destacó Mandinha Martínez.

También habló del desgaste que vivieron las familias del plantel durante el torneo: "Los viajes constantes cada dos o tres días, abrir y cerrar valijas, aeropuertos, micros, taxis, hoteles, distintas ciudades. Familias con bebés tratando de mantener rutinas, chicos durmiendo donde podían. Fue agotador para cada jugador, cada esposa, cada hijo y cada familiar que vivió este camino juntos. Y aun así, en medio de todo ese caos, este grupo se hizo más fuerte".

El cierre fue para los hinchas argentinos que se quedaron cantando hasta el final pese al resultado: "Lo que más me conmovió fue que, incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábamos, los argentinos nunca dejaron de cantar. Se quedaron hasta el último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos irse solos. Eso es lo que hace a Argentina tan única".